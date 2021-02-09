Британия ужесточает правила въезда в страну 

Великобритания ужесточает правила для всех прибывающих в страну из-за границы: с понедельника, помимо теста перед поездкой, они должны будут сдавать два теста на COVID во время карантина, объявил во вторник в парламенте глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок

"Все прибывающие в страну, включая тех, кто должен отбывать карантин в специальных отелях, уже должны предоставлять тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. Теперь они обязаны будут сдавать ПЦР-тесты на второй и восьмой день карантина", — сказал Хэнкок.

Новая система начнет действовать с понедельника, 15 февраля. Карантин в Британии составляет 10 дней. Желающие могут сдать на пятый день тест, который, если окажется негативным, позволит им прекратить самоизоляцию.

"Программа "Тест для освобождения", которую так успешно внедрил министр транспорта, продолжит действовать, но помимо двух обязательных тестов", — пояснил Хэнкок.

Все тесты должны бронироваться заранее, перед поездкой, оплачивать их будут сами пассажиры.

Штраф за несданный тест составит тысячу фунтов, в случае второго несданного теста увеличится вдвое, подчеркнул министр.