Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Британия ужесточает правила въезда в страну 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Британия ужесточает правила въезда в страну
Фото: © AP Photo / Matt Dunham
Великобритания ужесточает правила для всех прибывающих в страну из-за границы: с понедельника, помимо теста перед поездкой, они должны будут сдавать два теста на COVID во время карантина, объявил во вторник в парламенте глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.

"Все прибывающие в страну, включая тех, кто должен отбывать карантин в специальных отелях, уже должны предоставлять тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. Теперь они обязаны будут сдавать ПЦР-тесты на второй и восьмой день карантина", — сказал Хэнкок.

Новая система начнет действовать с понедельника, 15 февраля. Карантин в Британии составляет 10 дней. Желающие могут сдать на пятый день тест, который, если окажется негативным, позволит им прекратить самоизоляцию.

"Программа "Тест для освобождения", которую так успешно внедрил министр транспорта, продолжит действовать, но помимо двух обязательных тестов", — пояснил Хэнкок.

Все тесты должны бронироваться заранее, перед поездкой, оплачивать их будут сами пассажиры.
Штраф за несданный тест составит тысячу фунтов, в случае второго несданного теста увеличится вдвое, подчеркнул министр.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Последние новости
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии
В мире , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
01:25
Появилось видео «битвы» с памятником чебуреку в Костроме
Общество Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
00:31
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве ветерана труда
Происшествия
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
00:39
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
00:21
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
00:27
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение