Польша рассмотрит запрос Минска о выдаче основателей Nexta

Прокуратура Польши рассматривает запрос Белоруссии о выдаче двух основателей Telegram-канала Nexta. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

В настоящее время дело находится на рассмотрении, сообщает РИА Новости

Ранее Следственный комитет (СК) Белоруссии направил документы на экстрадицию из Польши создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило, а также бывшего главного редактора Романа Протасевича.

Напомним, Nexta — Telegram-канал, известный в Белоруссии благодаря своей оппозиционной направленности. В нем активно освещаются акции протеста, происходящие в республике после президентских выборов. Кроме того, канал призывает своих подписчиков к несанкционированным акциям.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил , что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.