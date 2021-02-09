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Польша рассмотрит запрос Минска о выдаче основателей Telegram-канала Nexta 

Вечерняя Москва и ещё 1 34 минуты назад
Польша рассмотрит запрос Минска о выдаче основателей Nexta
Фото: youtube.com/вДудь
Прокуратура Польши рассматривает запрос Белоруссии о выдаче двух основателей Telegram-канала Nexta. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.
В настоящее время дело находится на рассмотрении, сообщает РИА Новости.
Ранее Следственный комитет (СК) Белоруссии направил документы на экстрадицию из Польши создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило, а также бывшего главного редактора Романа Протасевича.
Напомним, Nexta — Telegram-канал, известный в Белоруссии благодаря своей оппозиционной направленности. В нем активно освещаются акции протеста, происходящие в республике после президентских выборов. Кроме того, канал призывает своих подписчиков к несанкционированным акциям.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.
16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.
Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.
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Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Роман Протасевич , Александр Лукашенко , Степан Путило , ЕС , СКР , Центризбирком России , РИА Новости , Минск , Польша
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