В Киргизии второй раз за сутки назначен новый и. о. мэра

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов назначил нового исполняющего обязанности мэра столицы страны. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства.

"Бактыбек Кудайбергенов назначен исполняющим обязанности мэра города Бишкек Кыргызской Республики до избрания нового мэра. Данное решение было подписано премьер-министром Мариповым", — говорится в сообщении.

Еще одним распоряжением главы кабмина "отменено решение о назначении Эрмека Нургазиева исполняющим обязанности мэра города Бишкек". Нургазиев приступил к своим обязанностям во вторник, в этот же день прежний и. о. мэра Балбак Тулобаев объявил о своей отставке. 10 февраля в СМИ республики появились публикации о том, что новый и. о. мэра является фигурантом ряда уголовных дел. Почти сразу же президент Киргизии Садыр Жапаров выступил с заявлением о том, что подобная кадровая политика недопустима.

После произошедшей в октябре прошлого года отставки президента республики Сооронбая Жээнбекова, правительства и спикера парламента исполняющими обязанности мэра Бишкека поочередно были назначены несколько человек. Тулобаев проработал дольше всех из них, возглавляя мэрию более двух месяцев.

Согласно киргизскому законодательству, мэров избирают депутаты городских кенешей (советов). Ближайшее заседание Бишкекского городского совета по плану должно состояться весной текущего года.