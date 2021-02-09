Лукашенко показал фото без усов 

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На официальном портале президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовали его старое фото без усов. На снимке Лукашенко запечатлен со старшим сыном Виктором.

Пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Новый сайт Лукашенко представили 9 февраля. Теперь на президентском портале можно найти больше информации о его личной жизни, увлечениях и посмотреть архивные снимки.

Как писал «Рамблер», ранее интернет-пользователи заметили, что цвет усов Лукашенко изменился.

Издание Belsat.eu утверждало , что президент долгое время красил их, но затем смирился с сединой.

Портал Naviny опросил стилистов, которые посоветовали Лукашенко либо сбрить усы, либо покрасить брови.

Стилисты отметили, что цвет волос и усов должен совпадать, кроме того, брови должны быть контрастными «для сохранения пропорций в крупной конституции сложения президента».