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Лукашенко показал фото без усов 

Мария Иванова 11 минут назад
Лукашенко показал фото без усов
Фото: ТАСС
На официальном портале президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовали его старое фото без усов. На снимке Лукашенко запечатлен со старшим сыном Виктором.
Пресс-служба администрации президента Республики Беларусь
Новый сайт Лукашенко представили 9 февраля. Теперь на президентском портале можно найти больше информации о его личной жизни, увлечениях и посмотреть архивные снимки.
Как писал «Рамблер», ранее интернет-пользователи заметили, что цвет усов Лукашенко изменился.
Издание Belsat.eu утверждало, что президент долгое время красил их, но затем смирился с сединой.
Портал Naviny опросил стилистов, которые посоветовали Лукашенко либо сбрить усы, либо покрасить брови.
Стилисты отметили, что цвет волос и усов должен совпадать, кроме того, брови должны быть контрастными «для сохранения пропорций в крупной конституции сложения президента».
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