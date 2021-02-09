Столетнего немца обвинили в соучастии в тысячах убийств в концлагере

100-летнего жителя Германии подозревают в работе в концлагере Заксенхаузен во время Второй мировой войны. Мужчину обвинили в причастности к 3518 убийствам.

Как сообщает Reuters, суд города Нойруппин в настоящее время рассматривает вопрос о принятии этого дела в производство. Сам обвиняемый живёт в Бранденбурге. Правоохранительные органы считают, что он сможет принимать участие в процессе, несмотря на возраст. По данным следствия, мужчина работал в Заксенхаузене с 1942 по 1945 год. Сторона обвинения настаивает, что он намеренно участвовал в убийствах и получал от них материальную выгоду.

Концлагерь Заксенхаузен построили недалеко от Берлина в 1936 году. В нём нацисты впервые провели эксперимент с убийством заключённых газом, которым позже отравили миллионы узников Освенцима.

Немецкие суды в последние годы предъявили обвинения нескольких пожилым гражданам, подозреваемых в работе в концлагерях. В частности, неделю назад статус обвиняемого присвоили 95-летнему Ирмгарду Ф., которой мог быть причастен к убийству 10 тысяч человек в концлагере Штуттгоф.