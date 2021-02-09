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100-летнего немца обвинили в соучастии в тысячах убийств 

News.ru 46 минут назад
Столетнего немца обвинили в соучастии в тысячах убийств в концлагере
Фото: globallookpress.com
100-летнего жителя Германии подозревают в работе в концлагере Заксенхаузен во время Второй мировой войны. Мужчину обвинили в причастности к 3518 убийствам.
Как сообщает Reuters, суд города Нойруппин в настоящее время рассматривает вопрос о принятии этого дела в производство. Сам обвиняемый живёт в Бранденбурге. Правоохранительные органы считают, что он сможет принимать участие в процессе, несмотря на возраст. По данным следствия, мужчина работал в Заксенхаузене с 1942 по 1945 год. Сторона обвинения настаивает, что он намеренно участвовал в убийствах и получал от них материальную выгоду.
Концлагерь Заксенхаузен построили недалеко от Берлина в 1936 году. В нём нацисты впервые провели эксперимент с убийством заключённых газом, которым позже отравили миллионы узников Освенцима.
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Немецкие суды в последние годы предъявили обвинения нескольких пожилым гражданам, подозреваемых в работе в концлагерях. В частности, неделю назад статус обвиняемого присвоили 95-летнему Ирмгарду Ф., которой мог быть причастен к убийству 10 тысяч человек в концлагере Штуттгоф.
В декабре 2020 года суд в Берлине приговорил к одному году тюремного заключения 92-летнюю Урсулу Хавербек, которая только в октябре освободилась из мест лишения свободы после отбытия двухлетнего срока за отрицание холокоста, передавал NEWS.ru. Пожилую женщину осудили за размещённое в Сети в марте 2018 года видео, в котором она утверждает, что Аушвиц-Биркенау не был лагерем смерти.
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В мире , Урсула Хавербек , МВД
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