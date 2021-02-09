Критик Крымского моста нашел новую мишень

Telegram-канал «Русский тарантасъ» рассказал , что гидрогеолог Юрий Медовар, ставший одним из самых известных критиков Крымского моста, «взялся» за систему водоснабжения полуострова.

Он заявил, что у России нет достаточно эффективных установок для опреснения, они энергозатратны, а полученную жидкость «все равно придется разводить пресной водой».

«А что у нас Юрий Медовар кукарекал в 2016 году? «Построить Керченский мост нельзя. Он там не простоит, если его даже, не дай Господь, сделают», — процитировал его автор канала (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

«Русский тарантасъ» отметил, что по таким прогнозам Медовара можно «делать вывод».

«С виду — зрада, а на деле — перемога. Вода в Крыму есть и будет. А вот что делает этот уважаемый прогнозист в РАН — не очень понятно», — заключил канал.

Как сообщал «Рамблер», после присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, но затем стал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.

В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Лето 2020-го в Крыму выдалось особенно засушливым, военным из-за этого пришлось провести трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. В феврале 2021 года власти Симферополя объявили о планах ограничить подачу горячей и холодной воды в жилые дома из-за обмеления водохранилищ, но затем заявили, что воды хватит до лета.