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Москва

«Уничтожитель» Крымского моста нашел новую мишень 

Мария Иванова 1 час назад
Критик Крымского моста нашел новую мишень
Фото: ТАСС
Telegram-канал «Русский тарантасъ» рассказал, что гидрогеолог Юрий Медовар, ставший одним из самых известных критиков Крымского моста, «взялся» за систему водоснабжения полуострова.
Он заявил, что у России нет достаточно эффективных установок для опреснения, они энергозатратны, а полученную жидкость «все равно придется разводить пресной водой».

«А что у нас Юрий Медовар кукарекал в 2016 году? «Построить Керченский мост нельзя. Он там не простоит, если его даже, не дай Господь, сделают», — процитировал его автор канала (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

«Русский тарантасъ» отметил, что по таким прогнозам Медовара можно «делать вывод».

«С виду — зрада, а на деле — перемога. Вода в Крыму есть и будет. А вот что делает этот уважаемый прогнозист в РАН — не очень понятно», — заключил канал.

Как сообщал «Рамблер», после присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, но затем стал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.
В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Лето 2020-го в Крыму выдалось особенно засушливым, военным из-за этого пришлось провести трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. В феврале 2021 года власти Симферополя объявили о планах ограничить подачу горячей и холодной воды в жилые дома из-за обмеления водохранилищ, но затем заявили, что воды хватит до лета.
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В мире , РАН
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