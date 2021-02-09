В Иране сделавших прививку от COVID-19 посчитали геями 

Иранский священнослужитель заявил, что вакцина от коронавируса делает людей геями. На сообщение в его Telegram-канале, на который подписано около 210 тысяч человек, обратили внимание журналисты The Jerusalem Post.

«Не подходите к тем, кто получил вакцину от COVID. Они стали гомосексуалистами», — посчитал аятолла Аббас Тебризиан (Abbas Tabrizian). Что именно стало причиной подобных выводов со стороны священнослужителя, не уточняется.

Тебризиан и ранее делал неоднозначные заявления о западной медицине. Так, в январе прошлого года было опубликовано видео, на котором он сжигает американский научный учебник, утверждая, что исламская медицина сделала такие книги «иррелевантными».

«Как и другие священнослужители в режиме, Тебризиан также связывает все недостатки с сексуальностью», — рассказала изданию Шейна Воджуди (Sheina Vojoudi), бежавшая из страны из-за репрессий. «На самом деле, цель распространения этой чуши — попытка напугать людей [до] вакцинации, в то время как лидер режима и другие официальные лица получили [вакцину от] Pfizer, но не предоставляют ее людям под тем предлогом, что они не верят Западу», — добавила она.

Гомосексуализм в Иране карается казнью. Считается, что после Исламской революции 1979 года в стране были казнены тысячи геев.