Представители «Талибана» покинули переговоры о мире в Дохе 

Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что представители радикального движения «Талибан»* покинули переговоры о мире в катарской столице.
Об этом сообщает 1TV.
«Талибы ушли из-за стола переговоров, а некоторые, кто ещё остался, не могут помочь мирному диалогу», — приводит словам Абдуллы телеканал.
Ранее талибы заявили, что будут вынуждены отвечать на удары американских военных в Афганистане, если Вашингтон продолжит проводить операции, нарушающие дохийское соглашение.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.