Представители «Талибана» покинули переговоры о мире в Дохе 

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Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что представители радикального движения «Талибан» * покинули переговоры о мире в катарской столице.

«Талибы ушли из-за стола переговоров, а некоторые, кто ещё остался, не могут помочь мирному диалогу», — приводит словам Абдуллы телеканал.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.