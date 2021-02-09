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Представители «Талибана» покинули переговоры о мире в Дохе 

RT на русском 1 час назад
Представители «Талибана» покинули переговоры о мире в Дохе
Фото: Reuters
Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что представители радикального движения «Талибан»* покинули переговоры о мире в катарской столице.
Об этом сообщает 1TV.
«Талибы ушли из-за стола переговоров, а некоторые, кто ещё остался, не могут помочь мирному диалогу», — приводит словам Абдуллы телеканал.
Ранее талибы заявили, что будут вынуждены отвечать на удары американских военных в Афганистане, если Вашингтон продолжит проводить операции, нарушающие дохийское соглашение.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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В мире , Талибан , Афганистан
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