В Британии заявили об угрозе раскола в ЕС из-за «Спутника V»

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Италия «пригрозила» одобрить к применению вакцину от COVID-19 «Спутник V» российского производства на фоне растущего возмущения затормозившейся вакцинацией в Евросоюзе , пишет Express.

Решение Рима использовать российский препарат «угрожает расколоть ЕС».

Газета напоминает слова областного итальянского министра здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато о том, что «Спутник V» может стать средством, которое ускорит программу вакцинации в стране.

Вакцину «Спутник V» выпустят в виде капель для носа Express отмечает, что Евросоюз испытывает трудности с вакцинацией из-за проблем с поставками препаратов от компаний AstraZeneca и Pfizer

Тем временем, министерство здравоохранения Монголии зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении уточняется, что регистрация российского препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.