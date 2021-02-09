Литва отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19 

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не станет покупать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса даже в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам.

"Литва не станет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам", — заявила глава кабмина в интервью литовскому радио.

По словам Шимоните, "портфель (страны — ред.) состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо находятся в процессе регистрации, либо могут быть зарегистрированы в ближайшем будущем". "Я уверена, что нам нет необходимости (покупать вакцину "Спутник V" — ред.), учитывая это", — сказала Шимоните.

С начала прививочной кампании в стране первичную вакцинацию прошли 78,8 тысячи человек, или 2,82% жителей, вторичную — 48,1 тысячи, или 1,72%. Вторичную вакцинацию ожидают 30,7 тысячи человек. Всего использовано 127 тысяч доз вакцин из 145,7 тысячи поступивших.