Литва отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19 

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не станет покупать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса даже в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам.
"Литва не станет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам", — заявила глава кабмина в интервью литовскому радио.
По словам Шимоните, "портфель (страны — ред.) состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо находятся в процессе регистрации, либо могут быть зарегистрированы в ближайшем будущем". "Я уверена, что нам нет необходимости (покупать вакцину "Спутник V" — ред.), учитывая это", — сказала Шимоните.
С начала прививочной кампании в стране первичную вакцинацию прошли 78,8 тысячи человек, или 2,82% жителей, вторичную — 48,1 тысячи, или 1,72%. Вторичную вакцинацию ожидают 30,7 тысячи человек. Всего использовано 127 тысяч доз вакцин из 145,7 тысячи поступивших.
Минздрав регулярно сообщает о ходе и объемах поставок вакцины против COVID-19 в Литву. По данным ведомства, с декабря поступило 128,7 тысячи доз вакцины BioNTech и Pfizer, 6 тысяч доз фармакомпании Moderna и 12 тысяч AstraZeneca. Из-за плохих погодных условий в Литву из Германии пока не доставлена на самолете восьмая партия вакцины BioNTech и Pfizer.