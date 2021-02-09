Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Литва отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19 

РИА Новости 34 минуты назад
Литва отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19
Фото: РИА Новости
Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не станет покупать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса даже в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам.

"Литва не станет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам", — заявила глава кабмина в интервью литовскому радио.

По словам Шимоните, "портфель (страны — ред.) состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо находятся в процессе регистрации, либо могут быть зарегистрированы в ближайшем будущем". "Я уверена, что нам нет необходимости (покупать вакцину "Спутник V" — ред.), учитывая это", — сказала Шимоните.
С начала прививочной кампании в стране первичную вакцинацию прошли 78,8 тысячи человек, или 2,82% жителей, вторичную — 48,1 тысячи, или 1,72%. Вторичную вакцинацию ожидают 30,7 тысячи человек. Всего использовано 127 тысяч доз вакцин из 145,7 тысячи поступивших.
Минздрав регулярно сообщает о ходе и объемах поставок вакцины против COVID-19 в Литву. По данным ведомства, с декабря поступило 128,7 тысячи доз вакцины BioNTech и Pfizer, 6 тысяч доз фармакомпании Moderna и 12 тысяч AstraZeneca. Из-за плохих погодных условий в Литву из Германии пока не доставлена на самолете восьмая партия вакцины BioNTech и Pfizer.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Последние новости
Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии
В мире , Ингрида Шимоните , Минздрав РФ , Pfizer , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
00:27
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
00:32
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
Происшествия Криминал
В России создали ружье «для хипстеров»
02:09
В России создали ружье «для хипстеров»
Армия Оружие
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Мать с ребенком протаранила на машине поезд в Забайкалье
00:16
Мать с ребенком протаранила на машине поезд в Забайкалье
Происшествия
Mercedes на полном ходу протаранил женщин на «зебре» в Москве
00:15
Mercedes на полном ходу протаранил женщин на «зебре» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
00:22
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
В мире Политика
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
00:29
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение