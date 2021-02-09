Китайские ученые: невозможно установить, как коронавирус попал в Ухань 

На основе полученных эпидемиологических данных невозможно установить, как новая коронавирусная инфекция попала на рынок в Ухане. Об этом заявил глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь, передает РИА «Новости».

Он отметил, что некоторые случае заболевания не показали связи с рынком морепродуктов, как это было изначально.

«Возможно, что рынок морепродуктов в Ухане мог стать центром распространения вируса… На основе имеющейся информации невозможно определить, как Sars-Cov-2 попал на рынок в Ухане», — сказал Ваньнянь на пресс-конференции по итогам визита международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китай.

Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила ее пандемией.

Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ обнаружили «важные улики» во время расследования по COVID-19 в Ухане.