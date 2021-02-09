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В ВОЗ назвали попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятным 

РИА Новости 41 минуту назад
В ВОЗ назвали попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятным. Эксперты заявили, что был промежуточный резервуар вируса.
Новость доплняется.
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В мире , Видео , ВОЗ
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