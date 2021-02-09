В Тбилиси призвали Зеленского обуздать Саакашвили 

«Обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Может, наденете уздечку на своего чиновника Михаила Саакашвили, который стал еще более неадекватным и призывает своих сторонников к неповиновению?» — заявил грузинский парламентарий.

«Это и просьба, и требование к политическому руководству Михаила Саакашвили. Обуздайте его. Мы живем в правовом государстве, которому непозволительно устраивать провокации», — сказал депутат.

Экс-президент Грузии, а ныне — глава украинского исполкома реформ, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы, призвал своих сторонников развернуть по всей Грузии масштабные акции неповиновения. Члены его партии «Единое национальное движение» и сателлиты этой организации провели в Тбилиси шествие с нарушением правил комендантского часа, действующего из-за пандемии коронавируса. Теперь они выплачивают штрафы по 2 тыс. лари (более 600 долларов).

Из-за регулярных выпадов Саакашвили отношения Тбилиси и Киева охладели в последние годы.