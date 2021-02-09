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Москва

Прах звездного стилиста Шевчука похоронили на Украине 

Газета.Ru и ещё 1 9 февраля 2021
Прах звездного стилиста Шевчука похоронили на Украине
Фото: @alex_shevchuk_stylist/Instagram
Прах звездного стилиста Александра Шевчука похоронили на Украине, сообщает «СтарХит» со ссылкой на подругу покойного, композитора Ирину Грибулину.
По словам Грибулиной, украинские родственники решили кремировать Шевчука. «А потом урну с прахом увезти из России и захоронить на его малой родине. Мне очень жалко, что я не смогу ходить к нему на могилу, а для нас, православных христиан, это очень важно», — сожалеет она.
Могила Шевчука находится на старом городском кладбище в Умани в Черкасской области Украины.
Александр Шевчук работал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Кристиной Орбакайте и многими другими звездами, был стилистом в проектах «Ледниковый период», «Фабрика звезд», «Две звезды» и др.
О смерти 54-летнего Шевчука стало известно 25 января. СМИ сообщали, что причиной смерти стал перитонит.
Прощание с имиджмейкером прошло 29 января в Москве.
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В мире , Шоу-бизнес Украины , Филипп Киркоров , Александр Шевчук , Ирина Грибулина , Кристина Орбакайте , Алла Пугачева , StarHit , Москва , Умань
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