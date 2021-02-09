В Кремле прокомментировали отказ Зеленского от «Спутника V» 

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, украинский лидер Владимир Зеленский своим отказом от покупки вакцины «Спутник V» выразил «позицию абсолютного меньшинства» украинцев. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», ранее Зеленский отметил, что Киев не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку ее эффективность не подтверждена экспертами ВОЗ . По его словам, украинцы «не кролики, чтобы на них экспериментировать».

Песков подчеркнул, что «на Украине есть те, кто хотел бы воспользоваться российской вакциной».

«И очевидно, что количество таких людей абсолютно немалое. Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, — это, наверное, позиция абсолютного меньшинства», — пояснил представитель Кремля.

Он также отметил, что мнение украинских властей «серьезно противоречит» результатам испытаний первой, второй и третьей фазы российского препарата.