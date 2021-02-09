В Латвии запретили вещание ещё 16 российских телеканалов

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Ограничение на ретрансляцию вступит в силу 10 февраля.

Как сообщает пресс-служба Национального совета по электронным СМИ республики, причина — отсутствие данных о представителях средств массовой информации в Латвии.

Уточняется, что зрители не смогут смотреть телеканалы: «РЕН ТВ Балтия», «НТВ Мир Балтия», «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «Бокс ТВ» и HD Life.

Ранее власти Латвии ввели запрет на вещание в стране Первого канала и «России-РТР».