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Москва

Литва назвала визит Борреля в Москву унижением для ЕС 

Lenta.ru 1 час назад
Литва назвала визит Борреля в Москву унижением для ЕС
Фото: пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал визит в Москву главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля унижением для Европы. Об этом он заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.
По его словам, единственной положительной стороной во встрече представителя Брюсселя с российскими дипломатами стало единение членов ЕС в отношении новых санкций против Москвы. «Не только Боррель был унижен в Москве, Евросоюз был унижен», — подчеркнул Ландсбергис.
Министр добавил, что Россия весьма часто подвергает унижениям европейских дипломатов, однако многие из них этого не понимают и верят в возможность повлиять на Кремль. При этом глава МИД отметил, что отношения Европы с Россией регулярно претерпевали «взлеты и падения». Он допустил, что вслед за обострением ситуации наступит затишье.
Ранее Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Он рассказал, что пришел к такому выводу после встречи с Лавровым и «послания российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога. «На этой неделе я приехал в Москву, чтобы проверить с помощью дипломатии, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий Реакция, которую я получил, была явно обратной», — сказал он.
Боррель находился с визитом в России с 4 по 6 февраля. В это время он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.
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Комментарии 1
В мире , Габриэлюс Ландсбергис , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Правительство РФ , Бельгия , Брюссель , Литва , Москва
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