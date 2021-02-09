Обзор иноСМИ: Три страны Евросоюза вышлют российских дипломатов 

Откуда пришел ковид: ВОЗ нашла новые улики

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающие происхождение коронавируса, завершают работу в Китае . Как сообщает Bloomberg, они нашли «важные подсказки» о роли уханьского рынка морепродуктов в распространении вируса.

Ученые не могли проследить четкий путь перехода коронавируса от летучих мышей к человеку, что породило теории об «утечке» ковида из Уханьского института вирусологии. Подобные версии отвергает зоолог Питер Дашак, работающий в миссии ВОЗ в Китае. Он заявил, что специалисты нашли «важные улики», указывающие на стартовую точку пандемии. По его словам, поездка на ухарский рынок, где продавались морепродукты и дикие животные, была «особенно полезной» для ученых.

Коллапс в Германии: автобаны стоят и не едут поезда

Метели, сильные ветры и морозы спровоцировали многокилометровые пробки по всей Германии, а из-за множества аварий полиции приходится перекрывать трассы. Об этом сообщает Das Erste.

В центральной части страны выросли рекордные 30-сантиметровые сугробы, а в регионе Северный Рейн — Вестфалия полицейские насчитали около 200 аварий, причиной которых стала непогода. Между Гамбургом и Северным Рейном — Вестфалией остановили железнодорожное сообщение.

Европа наносит ответный удар

Германия, Польша и Швеция решили выслать по одному российскому дипломату в отместку России, выславшей трех сотрудников европейских посольств на прошлой неделе. Как пишет Financial Times, напряженность в отношениях между Европой и Россией нарастает, а подход Москвы становится все более «воинственным».

Россия выслала европейских дипломатов, обвинив их в участии в акциях протеста. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель , на днях посетивший Москву, заявил, что Россия не хочет «более конструктивного диалога с ЕС», все больше отдаляется от Европы и «рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу».

В США высмеяли брифинги Псаки

Ведущий Fox News Грег Гатфелд заявил, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки получает вопрос журналистов заранее, но все равно не может на них ответить. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Гатфелд показал записи с выступлениями Псаки на брифингах, обратил внимание, как она пытается найти ответы в бумагах, и предположил, что Псаки «сверяется с планом Байдена». «И помните, она получает вопросы заранее. То есть она не может ответить, даже имея ключ к ответу», — отметил телеведущий. Также он показал подборку многочисленных обещаний Псаки «вернутся к этому вопросу позже».

«Зеленский сможет говорить с Путиным на равных»

«Государство, способное уничтожить «внешнее управление» из Москвы, покажет свою способность себя защитить», — заявил Бутусов.