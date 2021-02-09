В Нидерландах продлили комендантский час из-за COVID-19

Власти Нидерландов продлили комендантский час в стране до 3 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра юстиции и безопасности Фердинанда Грапперхауса.

"Решение принято, поскольку вокруг ситуации с коронавирусом сохраняется много неясностей", — заявил Грапперхаус.

Такое решение поддержали в правоохранительных органах страны. Сотрудники полиции заявили, что продолжат вести контроль за соблюдением гражданами данного ограничения. По их словам, на прошлой неделе были оштрафованы порядка семи тысяч человек. В Нидерландах комендантский час действует с 23 января.

Гражданам запрещено выходить на улицу с 21:00 до 04:30. В стране также закрыты непродовольственные магазины, тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. Ранее сообщалось, что в Малайзии более чем на полгода ввели режим ЧС из-за коронавируса. В стране приостановилась деятельность парламента, также в это время запрещено проведение выборов. В столице и ряде штатов ввели социально-экономические ограничения.