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В Нидерландах до 3 марта продлили комендантский час из-за COVID-19 

Москва24 35 минут назад
В Нидерландах продлили комендантский час из-за COVID-19
Фото: AP/Peter Dejong
Власти Нидерландов продлили комендантский час в стране до 3 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра юстиции и безопасности Фердинанда Грапперхауса.

"Решение принято, поскольку вокруг ситуации с коронавирусом сохраняется много неясностей", — заявил Грапперхаус.

Такое решение поддержали в правоохранительных органах страны. Сотрудники полиции заявили, что продолжат вести контроль за соблюдением гражданами данного ограничения. По их словам, на прошлой неделе были оштрафованы порядка семи тысяч человек. В Нидерландах комендантский час действует с 23 января.
Гражданам запрещено выходить на улицу с 21:00 до 04:30. В стране также закрыты непродовольственные магазины, тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. Ранее сообщалось, что в Малайзии более чем на полгода ввели режим ЧС из-за коронавируса. В стране приостановилась деятельность парламента, также в это время запрещено проведение выборов. В столице и ряде штатов ввели социально-экономические ограничения.
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В мире , МВД , Нидерланды
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