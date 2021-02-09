Лукашенко опубликовал личное фото без усов 

Президент Белоруссии поделился кадрами в непривычном образе

В Сети появилось фото президента Белоруссии Александра Лукашенко без усов, сообщает " Комсомольская правда ". Любопытный кадр опубликован на официальном сайте главы государства.

Уточняется, что официальный сайт Лукашенко был обновлен 9 февраля, после этого на нем появилось несколько новых разделов. Теперь люди могут узнать гораздо больше о личной жизни белорусского лидера.

Можно почитать о дачах Лукашенко, его семье, детях, юности и малой родине, спортивных предпочтениях, а также увидеть архивные фото молодого президента и его членов семьи. Особенно заинтересовал пользователей снимок, где Лукашенко еще не носит усы.

president.gov.by

Сообщается, что у президента Белоруссии трое детей и семеро внуков, при этом ни о супруге Галине, ни о матери младшего сына, Николая, информации нет.