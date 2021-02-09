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Москва

Лукашенко опубликовал личное фото без усов 

Экспресс газета 1 час назад
Президент Белоруссии поделился кадрами в непривычном образе
В Сети появилось фото президента Белоруссии Александра Лукашенко без усов, сообщает "Комсомольская правда". Любопытный кадр опубликован на официальном сайте главы государства.
Уточняется, что официальный сайт Лукашенко был обновлен 9 февраля, после этого на нем появилось несколько новых разделов. Теперь люди могут узнать гораздо больше о личной жизни белорусского лидера.
Можно почитать о дачах Лукашенко, его семье, детях, юности и малой родине, спортивных предпочтениях, а также увидеть архивные фото молодого президента и его членов семьи. Особенно заинтересовал пользователей снимок, где Лукашенко еще не носит усы.
Минск решил запросить у Риги экстрадицию экс-соперника Лукашенко
president.gov.by
Сообщается, что у президента Белоруссии трое детей и семеро внуков, при этом ни о супруге Галине, ни о матери младшего сына, Николая, информации нет.
Ранее Александр Григорьевич рассказывал прессе, что изменяет законной жене Галине Родионовне уже более 30 лет, но разводиться не собирается, потому что супруга ему совершенно не мешает — она живет отдельно в деревне Рыжковичи и пару раз в году сопровождает мужа на официальных мероприятиях. Младшего сына, Николая, родила президенту другая женщина, ее имя не раскрывается. По данным западной прессы со ссылкой на спецслужбы указывается, что за 26 лет правления у Лукашенко было от 14 до 42 только полуофициальных любовниц, которые проводили с ним отпуска или только ночи.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Комсомольская правда
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