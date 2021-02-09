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Москва

В ЕС приняли заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» 

Алиса Селезнёва 11 минут назад
Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе и получил подтверждение, что она принята. Об этом РИА Новости заявили в РФПИ.
По данным фонда, заявка на регистрацию была подана 29 января 2021 года, и запущен процесс подачи информации в Европейском Агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) через процедуру постепенной экспертизы (rolling review).

«Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA», — пояснили в Российском фонде прямых инвестиций.

"Спутник V" допустили к регистрации в Евросоюзе
«Рамблер» писал, что «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
Ранее промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.
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В мире , Видео , Министерство обороны , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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