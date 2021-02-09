По данным фонда, заявка на регистрацию была подана 29 января 2021 года, и запущен процесс подачи информации в Европейском Агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) через процедуру постепенной экспертизы (rolling review).

«Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA», — пояснили в Российском фонде прямых инвестиций.

«Рамблер» писал, что «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России

Ранее промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.