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Нигерия начала изучение российской вакцины «Спутник V» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Нигерия начала изучение российской вакцины «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Российская вакцина «Спутник V» поступила на проверку в нигерийское Национальное агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами, сообщил министр здравоохранения Нигерии Осагие Эханире.
Министр подчеркнул, что Федеральное правительство Нигерии завершило переговоры с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи о вакцине «Спутник V» и ее возможной закупке. По его словам, Россия выразила готовность поставить «Спутник V» в Нигерию, и после проведенных переговоров фармрегулятор Нигерии приступил к ее изучению.

«Нигерия заинтересована в получении вакцины «Спутник V», — передает ТАСС слова Эханире, добавившего, что уровень ее эффективности в защите от коронавируса составляет 91%.

Ожидалось, что Нигерия получит в конце текущего месяца первую партию вакцины от коронавируса — 100 тыс. доз средства компании Pfizer («Пфайзер»). Однако эта партия не поступит, заявил Осагие Эханире.

«В первой половине текущего года в страну через механизм COVAX должны прибыть 16 млн доз вакцины AstraZeneca, — отметил он. — Еще 42 млн доз Нигерия получит через общеафриканскую платформу ABATT, созданную Африканским союзом».

На текущий день в Нигерии выявлено 139748 инфицированных новым коронавирусом, 1667 человек скончались.
Ранее американское издание Bloomberg выразило мнение, что создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало, возможно, самым существенным научным прорывом России с советских времен.
В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале — начале марта.
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В мире , Pfizer , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , Нигерия
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