Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором, заявили РИА Новости в фонде.

"РФПИ подал заявку в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на участие в научной консультации по поводу вакцины "Спутник V" 22 октября 2020 года. Представители фонда, разработчики вакцины "Спутник V" и представители ЕМА провели такую научную консультацию 19 января 2021 года", — рассказали в РФПИ.

"РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европейском Союзе 29 января 2021 года и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review). Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA", — заявили в фонде.

Ранее во вторник ЕМА сообщило РИА Новости, что завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V", теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке ЕС. Представитель ЕМА добавил, что агентство пока не получило заявку от разработчика "Спутник V", сроки получения одобрения для рынка ЕС от ЕМА можно будет обсуждать после поступления такой заявки.

В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появление первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.