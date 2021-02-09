Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» 

РИА Новости 25 минут назад
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором, заявили РИА Новости в фонде.

"РФПИ подал заявку в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на участие в научной консультации по поводу вакцины "Спутник V" 22 октября 2020 года. Представители фонда, разработчики вакцины "Спутник V" и представители ЕМА провели такую научную консультацию 19 января 2021 года", — рассказали в РФПИ.

"РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Европейском Союзе 29 января 2021 года и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review). Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется EMA", — заявили в фонде.
Ранее во вторник ЕМА сообщило РИА Новости, что завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V", теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке ЕС. Представитель ЕМА добавил, что агентство пока не получило заявку от разработчика "Спутник V", сроки получения одобрения для рынка ЕС от ЕМА можно будет обсуждать после поступления такой заявки.
«Спутник V» допустили к регистрации в Евросоюзе
В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС. Евросоюз еще до появление первых одобренных вакцин против коронавируса принял решение об их централизованной закупке. Всего были заключены контракты с шестью производителями.
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J.
Последние новости
Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии 2
В мире , Видео , ЕС , Еврокомиссия , Pfizer , Российский фонд прямых инвестиций , Johnson & Johnson , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России создали оружие «для хипстеров»
02:09
В России создали оружие «для хипстеров»
Армия Оружие
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
00:22
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
В мире Политика
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
00:29
Видео с места загоревшегося в Москве ангара
Происшествия
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
01:28
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Армия
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
00:57
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
Армия
Появилось видео протестных митингов в Испании
01:35
Появилось видео протестных митингов в Испании
В мире
Видео с Пригожиным и Валерией, перенесшими COVID
01:32
Видео с Пригожиным и Валерией, перенесшими COVID
Шоу-бизнес
Видео с зеками, читающими рэп про «Спутник V»
01:22
Видео с зеками, читающими рэп про «Спутник V»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение