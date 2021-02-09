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Москва

В Раде назвали причину отказа Зеленского от «Спутника V» 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
В Раде назвали причину отказа Зеленского от «Спутника V»
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский препятствует использованию российской вакцины от коронавируса на территории страны, так как боится сближения с Россией и реакции на это Запада. Об этом заявил НСН депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.
Как сообщал «Рамблер», ранее Зеленский отметил, что Киев не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку ее эффективность не подтверждена экспертами ВОЗ. По его словам, украинцы «не кролики, чтобы на них экспериментировать».
Бойко объяснил отказ украинского лидера от приобретения вакцины страхом «сближения с Россией».

«Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование «Спутник V» на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики», — подчеркнул парламентарий.

Он также подчеркнул, что в вопросе эффективности вакцины и того, насколько она нужна, «не должно быть никакого политического влияния».
Ранее промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании, основанном на анализе данных почти 20 тысяч участников испытаний, три четверти из которых получили вакцину, а одна четверть — плацебо, отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что эта публикация «очень хорошо говорит об эффективности вакцины».
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Комментарии 3
В мире , Мелита Вуйнович , Юрий Бойко , Владимир Зеленский , ВОЗ , Верховная Рада
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