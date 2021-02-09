Минск решил запросить у Риги экстрадицию экс-соперника Лукашенко

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СК уже направил необходимые документы в белорусскую Генпрокуратуру. Цепкало обвиняют в коррупционных преступлениях и получении взяток в особо крупном размере.

Ранее белорусский СК запросил Польшу об экстрадиции создателей Telegram-канала NEXTA, активно освещавшего протесты. КГБ внес Степана Путилу и Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Цепкало не был зарегистрирован кандидатом в президенты и покинул Белоруссию после того, как МВД начало проверку его деятельности. Другой претендент на президентское кресло — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — арестован по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж. Кандидатом была зарегистрирована Светлана Тихановская — жена популярного блогера, который также находится под стражей.