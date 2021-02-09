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Белоруссия потребует у Латвии экстрадиции бывшего соперника Лукашенко 

Lenta.ru 46 минут назад
Минск решил запросить у Риги экстрадицию экс-соперника Лукашенко
Фото: страница Валерия Цепкало в Facebook
Следственный комитет (СК) Белоруссии потребует у Латвии экстрадиции бывшего соперника Александра Лукашенко по президентской гонке, основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает «Минск — Новости».
СК уже направил необходимые документы в белорусскую Генпрокуратуру. Цепкало обвиняют в коррупционных преступлениях и получении взяток в особо крупном размере.
Ранее белорусский СК запросил Польшу об экстрадиции создателей Telegram-канала NEXTA, активно освещавшего протесты. КГБ внес Степана Путилу и Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности.
Цепкало не был зарегистрирован кандидатом в президенты и покинул Белоруссию после того, как МВД начало проверку его деятельности. Другой претендент на президентское кресло — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — арестован по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж. Кандидатом была зарегистрирована Светлана Тихановская — жена популярного блогера, который также находится под стражей.
Выборы состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов, а Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются полгода.
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В мире , Светлана Тихановская , Роман Протасевич , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико , СКР , МВД , Центризбирком России , Латвия , Польша
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