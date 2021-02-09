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В Сербию прибыла новая партия вакцины «Спутник V» 

РИА Новости и ещё 1 46 минут назад
В Сербию прибыла новая партия вакцины «Спутник V»
Фото: РИА Новости
В Сербию доставлена самолетом из России новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил министр по инновациям Ненад Попович.
Самолет из РФ с вакцинами рано утром во вторник прибыл в аэропорт "Никола Тесла" в Белграде.

"Это подтверждение наилучших братских отношений двух стран. С помощью России сохраним здоровье наших граждан и продолжим укреплять наши экономики", — написал Попович в Facebook.

В Белграде 11 февраля ожидают прибытия российских специалистов для изучения технических и кадровых возможностей производства "Спутник V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак".
Вакцинация началась в Сербии 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла 30 декабря, а Sinopharm из КНР — 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, до 42% граждан хотят получить российскую вакцину.
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Комментарии
В мире , Никола Тесла , Ненад Попович , Pfizer , Белград , Китай , Сербия
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