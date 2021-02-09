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В Китае вводят новый порядок тестирования на коронавирус 

Парламентская газета 1 час назад
В Китае ввели новый порядок тестирования на коронавирус
Фото: РИА Новости
Предстоящий период каникул в связи с Новым годом по лунному календарю (с 11 на 12 февраля) требует особого подхода к вопросам тестирования населения на коронавирус, говорится в уведомлении, опубликованном на официальном сайте китайского правительства (Госсовета).
Ситуация с распространением COVID-19 за рубежом остаётся тревожной, и на территории Китая недавно было зафиксировано несколько очагов этого заболевания. Сейчас в стране наступают новогодние каникулы, когда многие граждане отправляются на малую родину.
Многим, чтобы въехать в населённый пункт, нужно предъявить справку об отсутствии инфекции. Всё это может повысить риски появления очагов коронавируса и увеличить нагрузку на медперсонал. Для того, чтобы своевременно выявлять носителей и не позволять заболеванию распространяться необходимо обеспечить своевременное тестирование на COVID-19, отмечается в распоряжении.
Прежде всего, властям на местах предписано навести порядок в учреждениях, проводящих тестирование. Все они должны быть обеспечены необходимым количеством препаратов и полностью укомплектованы. На официальных сайтах населённых пунктов в общем доступе надлежит размещать информацию о времени работы этих организаций, их адреса и номера телефонов, а также схемы проезда. Кроме этого, требуется гарантировать соблюдение медиками сроков выдачи гражданам результатов исследований.
Для удобства власти будут внедрять систему бронирования времени для сдачи анализов на коронавирус. При этом населению предлагается активно использовать социальные сети и мессенджеры. С помощью этих же виртуальных площадок граждан обеспечат всей информацией: о стоимости теста, сроках проведения исследования и так далее.
Повышенное внимание будет уделяться доступу сельских граждан к услугам тестирования. В деревни и посёлки, где собственных ресурсов для охвата всех желающих недостаточно, направят специальные медицинские бригады с запасом тестов и других необходимых материалов.
В пунктах тестирования следует обратить особое внимание на соблюдение противоэпидемических мер. Обязательным остаётся требование соблюдения социальной дистанции, ношение масок. Персонал медицинских учреждений отвечает за регулярную дезинфекцию мест общего пользования и проветривание помещений, говорится в правительственном распоряжении.
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В мире , Китай
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