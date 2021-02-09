Два острова Эпштейна продадут для выплат его жертвам

Два острова покойного Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации, могут продать для получения средств, необходимых для возобновления выплаты компенсаций жертвам его сексуальных преступлений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката Дэна Вейнера.

По его словам, на данный момент уже «поступило два-три стоящих предложения об их покупке».

По словам обвинителей, Эпштейн с 2002 по 2005 год вступал в интимные отношения с десятками несовершеннолетних, с которыми встречался в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он платил им сотни долларов, после чего заставлял некоторых жертв служить «вербовщицами», чтобы приводить новых девушек.

Ранее сообщалось, что Эпштейна арестовали правоохранительные органы штата Нью-Йорк 6 июля. 10 августа он покончил жизнь самоубийством в тюремной камере.