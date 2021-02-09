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Хакеры в США попытались отравить целый город 

Lenta.ru 40 минут назад
Хакеры в США попытались отравить целый город
Фото: Pinellas County Sheriff's Office
Неизвестные в США взломали компьютерную систему предприятия, которое занимается очисткой воды для города Олдсмар в штате Флорида, и пытались добиться повышения в воде опасного химиката, сообщает Tampa Bay Times.
С помощью программы TeamViewer неизвестные получили удаленный доступ к компьютеру одного из работников и пытались повысить в сотни раз уровень щелочи — она используется в небольшой дозировке для регулирования кислотности воды, а в крупной — могла бы отравить воду и навредить более чем 15 тысячам людей, проживающих в городе.
Работники вовремя заметили, что происходит, и предотвратили утечку щелочи. Местные полицейские заявили, что в расследовании дела будет участвовать ФБР. На пресс-конференции напомнили про другой случай в США: в 2007 году концентрация этого вещества в воде в городе штата Массачусетс привела к повреждениям кожи и ожогам у множества людей.
В декабре прошлого года сообщалось, что США пережили целый ряд кибератак на объекты инфраструктуры.
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В мире , Происшествия , ФБР , США
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