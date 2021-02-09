Евросоюз обвинили в убийстве миллионов из-за русофобии 

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«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России

На прошлой неделе медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V», согласно которым вакцина эффективна на 91,2%. Тогда же Bloomberg назвал «Спутник V», возможно, самым значительным научным прорывом России со времен СССР. Болгарское издание Dir.bg написало об этом.

«Евросоюз из-за своей ксенофобии по отношению к русским убивает миллионы своих граждан, отказываясь от российской вакцины», — написал один из комментаторов.

Другой выразил уверенность, что единственный способ двигать мир вперед — свободно общаться и обмениваться идеями и кадрами.