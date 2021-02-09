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Москва

Евросоюз обвинили в убийстве миллионов из-за русофобии 

Артём Кульша 8 минут назад
Европейскому союзу следует отказаться от ксенофобии по отношению к России и закупить вакцину «Спутник V». Об этом сообщает Dir.bg.
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
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На прошлой неделе медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования «Спутника V», согласно которым вакцина эффективна на 91,2%. Тогда же Bloomberg назвал «Спутник V», возможно, самым значительным научным прорывом России со времен СССР. Болгарское издание Dir.bg написало об этом.

«Евросоюз из-за своей ксенофобии по отношению к русским убивает миллионы своих граждан, отказываясь от российской вакцины», — написал один из комментаторов.

Другой выразил уверенность, что единственный способ двигать мир вперед — свободно общаться и обмениваться идеями и кадрами.
На днях верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что «Спутник V» может быть зарегистрирован в Европейском союзе, так как его высокая эффективность получила подтверждение.
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Комментарии 3
В мире , Видео , Жозеп Боррель , Министерство обороны , ЕС , Bloomberg
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