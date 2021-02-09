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Байден оступился при входе в самолет 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Президент США Джо Байден оступился при подъеме на борт своего лайнера, на видео инцидента обратили внимание пользователи Сети.

«Джо Байден вслед за своим предшественником, который боролся с туалетной бумагой и зонтом, оступился при подъеме на «Борт №1», — написал «Военный обозреватель» в Telegram.

Дональд Трамп во время своего президентства не сумел справиться с зонтом, поднимаясь по трапу самолета, и бросил его при входе в лайнер. Кроме того, пользователи Сети высмеяли Трампа из-за видео, на котором к ботинку главы Белого дома приклеился кусок белой бумаги. Некоторые предположили, что эта бумага туалетная.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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