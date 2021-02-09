Байден оступился при входе в самолет 

Президент США Джо Байден оступился при подъеме на борт своего лайнера, на видео инцидента обратили внимание пользователи Сети.
«Джо Байден вслед за своим предшественником, который боролся с туалетной бумагой и зонтом, оступился при подъеме на «Борт №1», — написал «Военный обозреватель» в Telegram.
Дональд Трамп во время своего президентства не сумел справиться с зонтом, поднимаясь по трапу самолета, и бросил его при входе в лайнер. Кроме того, пользователи Сети высмеяли Трампа из-за видео, на котором к ботинку главы Белого дома приклеился кусок белой бумаги. Некоторые предположили, что эта бумага туалетная.