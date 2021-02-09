Эксперт объяснил поведение Зеленского на Донбассе желанием привлечь внимание Байдена

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что в Донбассе Киев должен отвечать стрельбой на стрельбу, а на ложь — правдой. Он назвал уступки признаком слабости.

Марочко, подполковник запаса Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, назвал это заявление серьезным сигналом для Донбасса и фактическим выходом Киева из минских соглашений — в них нет понятия «Открытие ответного огня», а заявлениями об этом Украина прикрывает свои обстрелы в попытке обострить ситуацию.

«Таким образом они хотят обратить на себя внимание своих хозяев — администрации президента США», — объяснил эксперт.

Ранее Кравчук отметил, что аннексия Крыма и война в Донбассе воспринимаются политическими силами на Украины по-разному, что дезориентирует народ. По этой причине он предложил провести референдум по данным вопросам. Общественность на Украине раскритиковала его за это.