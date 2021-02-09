Белый дом объяснил важность разговора Байдена с Путиным

26 января, как сообщал «Рамблер», Путин и Байден провели телефонный разговор. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в частности, судьбу Договора о стратегических наступательных вооружениях и Договора по открытому небу, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и урегулирование ситуации на Украине.

Вчера журналисты спросили Псаки, по какой причине Байден до сих пор не позвонил главе Китая Си Цзиньпину . Та ответила, что президент США не успел позвонить всем мировым лидерам, потому что вступил в должность чуть более двух недель назад. Журналисты спросили ее, почему тогда Байден позвонил Путину одним из первых, ведь Россия не является союзником США.