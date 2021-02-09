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Москва

Псаки объяснила звонок Байдена Путину 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Белый дом объяснил важность разговора Байдена с Путиным
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы высказать озабоченность действиями российских властей. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
26 января, как сообщал «Рамблер», Путин и Байден провели телефонный разговор. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в частности, судьбу Договора о стратегических наступательных вооружениях и Договора по открытому небу, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и урегулирование ситуации на Украине.
Вчера журналисты спросили Псаки, по какой причине Байден до сих пор не позвонил главе Китая Си Цзиньпину. Та ответила, что президент США не успел позвонить всем мировым лидерам, потому что вступил в должность чуть более двух недель назад. Журналисты спросили ее, почему тогда Байден позвонил Путину одним из первых, ведь Россия не является союзником США.

«Приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он (Байден. — Прим. ред.) ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России», — ответила она.

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Комментарии
В мире , Политика , Джозеф Байден , Си Цзиньпин , Владимир Путин , Правительство РФ , Администрация США
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