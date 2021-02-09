Появилось видео протестных митингов в Испании 

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Каталонии во время предвыборных протестов ранены полицейские. Кортеж генерального секретаря ультраправой партии «Голос» (VOX) Игнасио Гаррига закидали камнями в каталонском городе Вик (Барселона), несколько полицейских ранено, 6 февраля сообщает газета "20 minutos". А в Мадриде собравшиеся били окна, громили мусорные контейнеры, строили баррикады из ограждений. Так люди протестовали против мер в отношении известного борца за свободу Каталонии — рэпера Пабло Хаселя. Пабло Хосель осужден в Испании за марксисткий Рэп, в котором исполнитель призывает Испанию встать на путь коммунизма.

"Да здравствует Марксизм-Ленинизм!

Как говорил Димитров, колесо Истории неминуемо движется к победе Коммунизма, и он неизбежно наступит", — говорится в песне рэпера.