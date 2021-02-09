Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Появилось видео протестных митингов в Испании 

Вадим Дроздов 19 минут назад
В Каталонии во время предвыборных протестов ранены полицейские. Кортеж генерального секретаря ультраправой партии «Голос» (VOX) Игнасио Гаррига закидали камнями в каталонском городе Вик (Барселона), несколько полицейских ранено, 6 февраля сообщает газета "20 minutos". А в Мадриде собравшиеся били окна, громили мусорные контейнеры, строили баррикады из ограждений. Так люди протестовали против мер в отношении известного борца за свободу Каталонии — рэпера Пабло Хаселя. Пабло Хосель осужден в Испании за марксисткий Рэп, в котором исполнитель призывает Испанию встать на путь коммунизма.
"Да здравствует Марксизм-Ленинизм!
Как говорил Димитров, колесо Истории неминуемо движется к победе Коммунизма, и он неизбежно наступит", — говорится в песне рэпера.
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
01:28
Видео с конкурса «Мастера артиллерийского огня»
Армия
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
00:57
Десантирование морпехов Балфлота показали на видео
Армия
Появилось видео протестных митингов в Испании
01:35
Появилось видео протестных митингов в Испании
В мире
Видео с Пригожиным и Валерией, перенесшими COVID
01:32
Видео с Пригожиным и Валерией, перенесшими COVID
Шоу-бизнес
Видео с зеками, читающими рэп про «Спутник V»
01:22
Видео с зеками, читающими рэп про «Спутник V»
Общество
Видео с места нападения мастифа на женщину
03:04
Видео с места нападения мастифа на женщину
Происшествия
Видео с места убийства падчерицы отчимом в Твери
01:32
Видео с места убийства падчерицы отчимом в Твери
Происшествия
Популярное в ТикТок видео с диким лисом Саньком
02:17
Популярное в ТикТок видео с диким лисом Саньком
Общество
Видео стрельб танков Т72б3 в Нижегородской области
00:27
Видео стрельб танков Т72б3 в Нижегородской области
Армия
Видео с места падения ребенка из окна больницы
01:33
Видео с места падения ребенка из окна больницы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение