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Видео спасения перелетных птиц дронами в Словакии 

Вадим Дроздов 49 минут назад
Словацкие ученые всерьез намерены защищать перелетных птиц с помощью беспилотных летательных аппаратов. Дроны используют для того, чтобы отпугивать уток и гусей от линий электропередачи. Некоторые из них расположены на территории, где пролегают традиционные маршруты птичьих стай, которые возвращаются с мест зимовки. Пернатые нередко врезаются в высоковольтные провода, калечатся и даже погибают. Чтобы снизить риск столкновения с ЛЭП, специалисты с помощью дронов вешают на кабели специальные маркеры, которые хорошо видны птицам даже в темноте.
Линии электропередачи (ЛЭП) — это один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии посредством электрического тока.
В мире , Видео
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