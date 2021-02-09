СЕ обеспокоили права нацменьшинств на Украине

Совет Европы намерен привлечь консультантов к работе в рамках проекта по защите национальных меньшинств на Украине . Об этом говорится в описании тендера, с которым ознакомился RT.

«Второй этап проекта направлен на укрепление общей законодательной и институциональной основы защиты национальных меньшинств, включая рома, а также языков меньшинств при одновременном усилении потенциала и возможностей для эффективного участия членов национальных меньшинств и гражданского общества в принятии решений», — уточняется в тексте.

В описании тендера говорится о защите прав нацменьшинств в целом, при этом особо подчёркивается необходимость привлечения внимания к проблемам рома на Украине. О других конкретных народах и языках в документе не упоминается.

К участию в рассматриваемой инициативе Совет Европы намерен привлечь до 30 специалистов.

В их задачи, помимо прочего, войдёт содействие расширению участия национальных меньшинств в принятии решений на местном уровне, продолжение работы по облегчению доступа к документам, удостоверяющим личность, а также разработка стратегии преподавания на цыганском языке.

Так, потенциальным подрядчикам будет необходимо заниматься подготовкой докладов, отчётов и методических материалов, принимать участие в дискуссиях, круглых столах и конференциях, в том числе на высоком уровне, проводить встречи с представителями СМИ.

Для этого европейская сторона выделит привлечённым к проекту консультантам до €55 тыс.