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СЕ привлечёт специалистов для защиты прав нацменьшинств на Украине 

RT на русском и ещё 3 4 часа назад
СЕ обеспокоили права нацменьшинств на Украине
Фото: Reuters
Совет Европы намерен привлечь консультантов к работе в рамках проекта по защите национальных меньшинств на Украине. Об этом говорится в описании тендера, с которым ознакомился RT.

«Второй этап проекта направлен на укрепление общей законодательной и институциональной основы защиты национальных меньшинств, включая рома, а также языков меньшинств при одновременном усилении потенциала и возможностей для эффективного участия членов национальных меньшинств и гражданского общества в принятии решений», — уточняется в тексте.

В описании тендера говорится о защите прав нацменьшинств в целом, при этом особо подчёркивается необходимость привлечения внимания к проблемам рома на Украине. О других конкретных народах и языках в документе не упоминается.
К участию в рассматриваемой инициативе Совет Европы намерен привлечь до 30 специалистов.
В их задачи, помимо прочего, войдёт содействие расширению участия национальных меньшинств в принятии решений на местном уровне, продолжение работы по облегчению доступа к документам, удостоверяющим личность, а также разработка стратегии преподавания на цыганском языке.
Так, потенциальным подрядчикам будет необходимо заниматься подготовкой докладов, отчётов и методических материалов, принимать участие в дискуссиях, круглых столах и конференциях, в том числе на высоком уровне, проводить встречи с представителями СМИ.
Для этого европейская сторона выделит привлечённым к проекту консультантам до €55 тыс.
В середине января на Украине вступила в силу статья 30 так называемого закона о госязыке. Согласно нововведению, вся сфера услуг в стране должна будет перейти на украинский язык.
В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах власти, учебных заведениях и больницах. Позднее его подписал занимавший тогда пост президента Пётр Порошенко. Частично вступил в силу документ уже 16 июля того же года.
Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС. По его словам, это означает, что «единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины».
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В мире , Петр Порошенко , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Совет Европы , Верховная Рада
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