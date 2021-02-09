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Видео с обновлением очередного рекорда Биткоина 

Вадим Дроздов 20 минут назад
8 февраля Биткоин обновил очередной рекорд после покупки компанией "Tesla" криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов США. Об этом свидетельствует документация, направленная в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Сообщается, что производитель электрокаров надеется в ближайшем будущем принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои автомобили.
В январе 2021 года мы обновили нашу инвестиционную политику, чтобы получить возможности для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от средств, которые не требуются для поддержания достаточного уровня ликвидности», — говорится в сообщении Tesla.
Таким образом Биткоин обновил свой предыдущий рекорд и на момент написания статьи торгуется по 44 тысячи долларов США за 1 штуку.
В мире , Видео
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