Видео с обновлением очередного рекорда Биткоина 

8 февраля Биткоин обновил очередной рекорд после покупки компанией "Tesla" криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов США. Об этом свидетельствует документация, направленная в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам США . Сообщается, что производитель электрокаров надеется в ближайшем будущем принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои автомобили.

В январе 2021 года мы обновили нашу инвестиционную политику, чтобы получить возможности для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от средств, которые не требуются для поддержания достаточного уровня ликвидности», — говорится в сообщении Tesla.

Таким образом Биткоин обновил свой предыдущий рекорд и на момент написания статьи торгуется по 44 тысячи долларов США за 1 штуку.