В сенате США согласован регламент импичмента Трампа 

В своём выступлении он напомнил, что это всего четвёртая процедура импичмента в отношении президента или бывшего главы государства в истории США. И при этом впервые осуществляется попытка импичмента одной и той же персоне дважды. Шумер обратил внимание на то, что в содействии с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом он провёл консультации с членами палаты представителей и с адвокатами Трампа.

Мы согласились на двухпартийную резолюцию, регламентирующую структуру и сроки предстоящего судебного процесса. Повторюсь: все стороны договорились о структуре, которая сможет обеспечить справедливый и честный процесс импичмента бывшего президента, — приводит слова Шумера Politico.

Процесс импичмента в США стартует во вторник 9 февраля. Он начнётся с четырёхчасовых дебатов о конституционности процедуры, затем пройдёт соответствующее голосование. Если процесс будет признан конституционным, работа продолжится в среду. В течение двух дней у менеджеров по импичменту со стороны палаты представителей и у членов команды Трампа будет по 16 часов на предоставление своих доводов.

После этого пройдёт заседание, где вопросы будут задавать сенаторы. Существует возможность привлечь к процессу свидетелей — примечательно, что ранее менеджеры палаты представителей приглашали дать показания самого Трампа, но он отказался. Как отмечает издание, существует вероятность, что процесс может завершиться к концу недели, если обойдётся без выступлений свидетелей.

Дональд Трамп, проигравший на президентских выборах Джо Байдену , стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающая Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

В связи с этим инцидентом политический истеблишмент США обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию — при этом, что также уникально для американской истории, инициативу импичмента поддержали 10 однопартийцев президента. Несмотря на то, что процедура не могла быть проведена ранее истечения полномочий Трампа и вступления в должность Байдена, импичмент экс-главе Белого дома всё ещё может быть объявлен. В этом случае он лишится права в дальнейшем занимать какие-либо государственные посты, что поставит крест на его планах побороться за президентское кресло в 2024 году.

Ранее NEWS.ru писал, что предложившую вынести импичмент президенту Джо Байдену конгрессвумен Марджори Тейлор Грин наказали. Члены палаты представителей выступили за применение дисциплинарных мер к Грин, а также постановили лишить её постов в двух парламентских комитетах. При этом предложение поддержали главным образом демократы, в то время как республиканцы были против.