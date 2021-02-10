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Сенат США счел конституционным процесс импичмента Трампа 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 23 46 минут назад
Сенат США признал импичмент Трампу конституционным
Фото: Reuters
Американские сенаторы решили, что процесс импичмента в отношении Дональда Трампа, который уже покинул президентский пост, является конституционным.
Вопрос о том, можно ли вынести импичмент бывшему президенту, не рассматривался в прошлом в судах. Сенат проголосовал за то, что процедура импичмента в отношении экс-президента не противоречит конституции. С этим согласились 56 сенаторов, 44 были против. Среди поддержавших мнение о конституционности процесса оказались шесть республиканцев. Для того чтобы вынести импичмент, противникам Трампа понадобится 67 голосов, передают РИА «Новости» и ТАСС.
Напомним, процесс импичмента продолжится в среду, дело будут рассматривать по существу. Сенату предстоит решить, были ли действия Трампа во время штурма Капитолия его сторонниками подстрекательством к захвату здания Конгресса. Стороны обвинения и защиты получат по 16 часов для представления своих доводов.
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В мире , США , Дональд Трамп , Сенат США , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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