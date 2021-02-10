В США разрешили еще один коктейль из антител

Власти США в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 разрешили экстренное применение коктейля из антител фармкомпании Eli Lilly. Об этом говорится на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Ведомство разрешило применять бамланивимаб и этесевимаб. Их совместная инъекция применяется для лечения легкой или умеренной форм COVID-19 у взрослых и детей старше 12 лет с массой тела не менее 40 килограммов, у которых выявили коронавирус с помощью тестов, а также у людей с высоким риском развития тяжелой формы заболевания.