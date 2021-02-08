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Москва

В ОАЭ появится храм трех религий 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В ОАЭ появится храм трех религий
Фото: РИА Новости
Храм трех авраамических религий — христианства, ислама и иудаизма — планируется открыть в Абу-Даби в следующем году, заявил посол ОАЭ в России Мухаммад Аль Джабер.
В понедельник в Еврейском музее и центре толерантности состоялось подписание соглашения о сотрудничестве учреждения с посольством ОАЭ. Мероприятие приурочено к Международному дню человеческого братства, учрежденного ООН по инициативе Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна.

"В 2022 году в Абу-Даби планируется открытие храма трех мировых религий — ислама, христианства, иудаизма. Он будет называться "Дом семьи Авраама", — сказал посол на мероприятии.

Религиозный комплекс, по его словам, станет местом обучения, диалога и богослужений. Он, как отметил дипломат, будет ориентирован на сближение людей всех вероисповеданий.
Кроме того, Аль Джабер отметил сходство между Россией и ОАЭ — обе страны многонациональны, и в них мирно соседствуют люди разных вероисповеданий. В Эмиратах, как подчеркнул дипломат, есть все необходимые места для поклонения — мечети, церкви, синагоги.
Авраамические религии исповедуют веру в единого бога, договор с которым, согласно почитаемой всеми тремя религиями Книге Бытия, заключил Авраам. Также верующие считают его праотцем народов и одним из первых пророков.
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В мире , ООН , Абу-Даби , Бахрейн , Египет , Москва , ОАЭ , Саудовская Аравия
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