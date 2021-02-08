ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca 

"Мы не должны приходить к выводу, что вакцина вообще не работает, — отметила она. — Было небольшое исследование [указывающее на низкую эффективность], и оно говорит нам, что нужно больше данных". Препарат, подчеркнула специалист, понижает уровень тяжелых случаев и сокращает число госпитализаций. "А наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы понизить смертность и сократить заболеваемость", — сказала Сваминатан.