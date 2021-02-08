Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca 

ТАСС 50 минут назад
ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca
Фото: Reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не отказываться от вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о том, что препарат может быть менее эффективен для борьбы с южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом заявила в понедельник на брифинге главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

"Мы не должны приходить к выводу, что вакцина вообще не работает, — отметила она. — Было небольшое исследование [указывающее на низкую эффективность], и оно говорит нам, что нужно больше данных". Препарат, подчеркнула специалист, понижает уровень тяжелых случаев и сокращает число госпитализаций. "А наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы понизить смертность и сократить заболеваемость", — сказала Сваминатан.

Аналогичную точку зрения высказал и исполнительный директор Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хатчетт.

"Слишком рано списывать вакцину AstraZeneca со счетов", — подчеркнул он.

В последние сутки ситуация в ЮАР в борьбе с пандемией существенно изменилась, так как прибывшая в страну первая партия вакцины AstraZeneca показала, по словам местных ученых, низкую эффективность против быстро распространяющегося в ЮАР штамма коронавируса, получившего маркировку 501. V2. В результате по распоряжению министра здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе с 7 февраля приостанавливается подготовка к началу массовой вакцинации населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Она должна была начаться 10 февраля. ЮАР следует рассмотреть возможность использовать комбинации различных вакцин для борьбы с новым штаммом, заявил в понедельник по телеканалу eNCA глава комитета по вакцинации Барри Шуб.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
ТАСС: последние новости
ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca Ошибочно заключенный на 18 лет поляк получит $3,5 млн компенсации Ошибочно заключенный на 18 лет поляк получит $3,5 млн компенсации Букингемский дворец опроверг публикацию о попытке скрыть размеры состояния Елизаветы II Букингемский дворец опроверг публикацию о попытке скрыть размеры состояния Елизаветы II
Комментарии
В мире , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение