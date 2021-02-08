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В Палате представителей настаивают, что Трамп «сознательно подстрекал к мятежу» 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Трампа обвинили в сознательных призывах к мятежу в США
Фото: Reuters
Обвинители от Палаты представителей Конгресса США настаивают на том, что бывший президент Дональд Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников "к мятежу" и в связи с этим должен быть осужден Сенатом Конгресса в рамках процесса импичмента.
Текст документа с позицией обвинения, поданного в преддверии начала разбирательства в верхней палате, обнародовала в понедельник пресс-служба юридического комитета Палаты представителей.
Трампу предрекли разорение

"Палата представителей объявила импичмент президенту Трампу не потому, что он делал непопулярные политические высказывания. Она объявила ему импичмент потому, что он сознательно подстрекал к насильственному мятежу против государства", — утверждают обвинители. "У него нет достойного оправдания или линии защиты его действий", — убеждены они.

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В мире , Дональд Трамп , Конгресс США
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