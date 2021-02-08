Трампа обвинили в сознательных призывах к мятежу в США

"Палата представителей объявила импичмент президенту Трампу не потому, что он делал непопулярные политические высказывания. Она объявила ему импичмент потому, что он сознательно подстрекал к насильственному мятежу против государства", — утверждают обвинители. "У него нет достойного оправдания или линии защиты его действий", — убеждены они.