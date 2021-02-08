Польшей и Совете Федерации назвали высылку российских дипломатов Германией Швецией "попыткой сохранить лицо" и призвали не обращать внимания на такое поведение европейских правительств. Решение Стокгольма , Берлина и Варшавы было принято после взаимного согласования и консультаций с Европейской службой внешних связей.

Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов в ответ на соответствующий шаг Москвы относительно тех сотрудников немецкого, польского и шведского диппредставительств, которые участвовали в несанкционированных акциях 23 января в Санкт-Петербурге и Москве.

Сотрудник посольства России в Берлине вынужден будет покинуть страну в ближайшее время — в понедельник, 8 февраля, немецкое министерство иностранных дел объявило его persona non grata.

Источник издания Handelsblatt в немецких дипломатических кругах сообщил, что решение Берлина было «согласовано с Польшей, Швецией и Европейской службой внешних связей» (European External Action Service, EEAS).

МИД Польши также сообщил, что «в соответствии с принципом взаимности» было принято решение признать persona non grata сотрудника Генерального консульства России в Познани , сообщают Wiadomosci.

«В ответ на необоснованную высылку польского дипломата Россией министерство иностранных дел сегодня приняло решение, в соответствии с принципом взаимности и в координации с Германией и Швецией, признать сотрудника Генерального консульства в Познани persona non grata», — говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.

Швеция также высылает российского дипломата — об этом сообщила министр иностранных дел королевства Анн Линде.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Джабаров Владимир назвали такие шаги Стокгольма, Берлина и Варшавы «попыткой сохранить лицо в данной ситуации», передает РИА «Новости».

«Мы предъявили конкретные записи, где сотрудники посольств участвовали не просто в митинге, это не возбраняется, а в запрещенной акции. Иностранные дипломаты пошли на несогласованную акцию, то есть они по сути нарушили правила страны пребывания, поэтому и были высланы», — пояснил сенатор.

Парламентарий призвал не обращать внимания на такое поведение европейских правительств.

Посол Швеции, временный поверенный в делах Польши и посланник Германии были вызваны в МИД РФ днем 5 февраля, где им был заявлен протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств их стран в незаконных акциях 23 января.

«Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены persona non grata. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ», — говорится в сообщении российского министерства.

Реагируя на произошедшее, канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном выразила мнение, что Москва таким решением нарушила принцип верховенства закона.

«Немецкий дипломат выполнял свои законные задачи, а именно — получал информацию о местных событиях законными способами», — добавил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Варшава заверила, что польский консул выполняла только официальные задачи, вытекающие из ее дипломатического статуса, и действовала в соответствии с Венской конвенцией.

В польском МИДе также выразили сожаление по поводу действий России, которые «еще больше усугубят кризис в двусторонних отношениях между двумя странами».

Посол Швеции в Москве Эрик Норберг также категорически отрицает нарушения со стороны шведских дипломатов. В интервью SVT представитель посольства Швеции признал только, что шведский дипломат был наблюдателем во время протестов в Санкт-Петербурге, а не в Москве, но не принимал участие в акции.

«Это нормальная практика», — подчеркнул посол. Пресс-секретарь МИД Швеции Линн Дувхаммар назвала решение Москвы «совершенно необоснованным».

Госсекретарь США Энтони Блинкен также присоединился к критике.

«Соединенные Штаты осуждают высылку трех европейских дипломатов из России за то, что они наблюдали за январскими протестами. Этот произвольный и необоснованный акт — яркий пример отхода России от международных обязательств. Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.