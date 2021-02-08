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Москва

Глава ВОЗ выразил обеспокоенность ситуацией вокруг вакцины AstraZeneca в ЮАР 

ТАСС и ещё 5 37 минут назад
Приостановка в ЮАР применения вакцины AstraZeneca, которая, по мнению местных ученых, показала низкую эффективность против нового штамма коронавируса, вызвала обеспокоенность во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Это новость, которая ясно вызывает обеспокоенность", — отметил он.

Глава ВОЗ напомнил, что в воскресенье ЮАР объявила о приостановке использования вакцины AstraZeneca "после того, как исследование показало, что она минимально эффективна для предотвращения заболеваний от слабых до умеренных, вызванных разновидностью [коронавируса], впервые выявленного в ЮАР". Как подчеркнул Гебрейесус, учитывая преимущественно "молодой возраст и более здоровый профиль "участников этого исследования, а также "ограниченный объем образцов" биоматериала, который изучался, "очень важно выяснить, остается ли эта вакцина эффективной" для предотвращения "более серьезного заболевания".
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По словам Гебрейесуса, полученные в ЮАР результаты "являются напоминанием того, что необходимо сделать все возможное для сокращения циркуляции" коронавируса. "Мы знаем, что вирусы мутируют, и мы знаем, что должны быть готовы к адаптации вакцин, чтобы они оставались эффективными", — констатировал он.
Как отметил генеральный директор, в ближайшие несколько дней ВОЗ, "как ожидается, примет решение", касающееся возможного включения вакцины AstraZeneca в список препаратов, рекомендуемых для экстренного использования. Он заверил, что международный механизм COVAX, ставящий целью расширение доступа к вакцинам от коронавируса в мире, "продолжает вести подготовку к распределению [вакцин] в первом квартале". Со своей стороны сопредседатель министерского консультативного совета ЮАР по COVID-19 Салим Абдул Карим заявил на брифинге, что его страна намерена проводить поэтапную вакцинацию с использованием препарата AstraZeneca. По его словам, в ходе испытаний в ЮАР данная вакцина показала эффективность на уровне всего 22%. "Мы не хотим вакцинировать людей препаратом, который не предотвращает госпитализацию и не способствует снижению смертности", — сказал эксперт. Он пояснил, что предполагается "вакцинировать около 100 тыс. человек", а после этого специалисты вновь проведут оценку эффективности вакцины.

Приостановка подготовки к массовой вакцинации в ЮАР

В последние сутки ситуация в ЮАР в борьбе с пандемией существенно изменилась, так как прибывшая в страну первая партия вакцины AstraZeneca показала, по словам местных ученых, низкую эффективность против быстро распространяющегося в ЮАР штамма коронавируса, получившего маркировку 501. V2. В результате по распоряжению министра здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе с 7 февраля приостанавливается подготовка к началу массовой вакцинации населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Она должна была начаться 10 февраля. ЮАР следует рассмотреть возможность использовать комбинации различных вакцин для борьбы с новым штаммом, заявил в понедельник по телеканалу eNCA глава комитета по вакцинации Барри Шуб.
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В мире , Видео , ВОЗ , ЮАР
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