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В ДНР назвали призыв Кравчука к ответному огню в Донбассе неприемлемым 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В ДНР раскритиковали призыв Кравчука к ответному огню
Фото: РИА Новости
Заявление представителя Киева о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе — "выстрелом на выстрел" — является неприемлемым, подобная позиция направлена на эскалацию конфликта, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее первый президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы нужно зеркально — "выстрелом на каждый выстрел".

"Глава украинской делегации на минской площадке в эфире одного из украинских телеканалов по сути напрямую призвал руководство Украины продолжать обстреливать территорию республики", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она отметила, что Кравчук в своих выступлениях использует "далекие от общепринятых в дипломатической среде формулировки".

"Мы категорически не приемлем тот факт, что глава делегации на площадке по мирному урегулированию конфликта в Донбассе позволяет себе делать заявления, в которых он открыто призывает к войне. И совсем возмутительно, что эти призывы вполне логично укладываются в русло той стратегии, которую Украина пытается продавить в своих недавних проектах", — сказала Никонорова.

Она уточнила, что речь идет о представленном Киевом плане по урегулированию в Донбассе, который противоречит минским соглашениям, о законопроектах об интернировании и переходном периоде.

"Таким образом, мы наблюдаем редкий случай синхронности и согласованности между тем, что представители Украины говорят, и тем, что они делают на практике. Вот только эта слаженная единодушная деятельность направлена отнюдь не на достижение мира в Донбассе, а на еще большую эскалацию, нарушение минских соглашений, поражение в правах и свободах наших жителей и закреплении всего этого беспредела на законодательном уровне украинским парламентом", — добавила Никонорова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В мире , Леонид Кравчук , Наталья Никонорова , МИД , Верховная Рада , Киев
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