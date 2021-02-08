В ДНР раскритиковали призыв Кравчука к ответному огню

Ранее первый президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы нужно зеркально — "выстрелом на каждый выстрел".

"Глава украинской делегации на минской площадке в эфире одного из украинских телеканалов по сути напрямую призвал руководство Украины продолжать обстреливать территорию республики", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она отметила, что Кравчук в своих выступлениях использует "далекие от общепринятых в дипломатической среде формулировки".

"Мы категорически не приемлем тот факт, что глава делегации на площадке по мирному урегулированию конфликта в Донбассе позволяет себе делать заявления, в которых он открыто призывает к войне. И совсем возмутительно, что эти призывы вполне логично укладываются в русло той стратегии, которую Украина пытается продавить в своих недавних проектах", — сказала Никонорова.

Она уточнила, что речь идет о представленном Киевом плане по урегулированию в Донбассе, который противоречит минским соглашениям, о законопроектах об интернировании и переходном периоде.

"Таким образом, мы наблюдаем редкий случай синхронности и согласованности между тем, что представители Украины говорят, и тем, что они делают на практике. Вот только эта слаженная единодушная деятельность направлена отнюдь не на достижение мира в Донбассе, а на еще большую эскалацию, нарушение минских соглашений, поражение в правах и свободах наших жителей и закреплении всего этого беспредела на законодательном уровне украинским парламентом", — добавила Никонорова.