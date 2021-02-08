Пока вы не уснули: России предложили нанести превентивный удар по НАТО 

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Страны НАТО выступили против использования Россией связи 5G

Латвия и Эстония, а также Финляндия, которая не входит в альянс, заявили, что базовые станции, работающие на частотах 4,8-4,99 ГГц под Петербургом, мешают военным самолётам.

Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО

Российские военные ученые предложили способ противостоять возможной агрессии со стороны НАТО. Операции альянса могут проходить одновременно на земле, в воздухе и на море и предполагают массированный воздушный удар ракетами и самолетами. В таких условиях Москва способна перейти к политике устрашения и нанести противнику комплексное поражение.

Путин запустил мощнейший в мире источник нейтронов в Ленобласти

Президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по науке и образованию дал команду на вывод мощнейшего в мире источника нейтронов, нейтронного реактора ПИК, на энергетический режим работы и запуск тестовых экспериментов на исследовательских станциях.

В Крыму нашли запасы подземных источников воды

Запасы подземных источников воды, необходимые для снабжения Симферополя. В республике продолжается бурение новых скважин, чтобы перевести водоснабжение Симферополя полностью на подземные источники.

Путин цитатой из Высоцкого спросил Силуанова о зарплатах ученых

В ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию Владимир Путин поднял вопрос зарплат сотрудников региональных учебных заведений и университетов. Путин поинтересовался размером оплаты труда старшего научного сотрудника ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН » Анастасии Проскуриной.

Винокур потребовал дотаций для государственных артистов

В России государственным артистам необходимо выплачивать дотации в период пандемии коронавируса. С таким предложением выступил юморист Владимир Винокур

Браузер Google Chrome прекратит работу на некоторых компьютерах

Браузер Google Chrome перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска. Пользователи версии Chrome 87 и выше получат сообщения о прекращении поддержки в ближайшие недели. Непопулярная мера Google коснется только Windows.

В Сербии предотвратили покушение на президента Вучича

4 февраля сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали 17 членов организованной преступной группы. Они маскировались под футбольных болельщиков.

Пенсию в России захотели поднять до 22 тысяч рублей

Сотрудники Российской академии наук считают, что средняя пенсия в РФ должна находиться на уровне не ниже 22 тысяч рублей. Только такие значения помогут гражданам преодолеть кризис от пандемии коронавируса.

Врач предупредил о стремительном распространении проказы в стране

Шесть новых случаев заболевания лепрой (проказой) диагностировали в России в 2020 году, тогда как в предыдущем году в стране был выявлен лишь один новый случай этой болезни.

Песков рассказал о возвращении россиян к жизни "с открытым забралом"

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к жизни «с открытым забралом» можно будет вернуться, когда доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%.