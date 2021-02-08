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Москва

Польша, Швеция и Германия высылают трёх российских дипломатов 

RT на русском 54 минуты назад
Министерства иностранных дел Польши, Швеции и Германии объявили о высылке трёх российских дипломатов.

«Министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата. Таким шагом правительство Германии реагирует на решение Российской Федерации от пятницы, 5 февраля 2021 года», — говорится в сообщении МИД ФРГ.

Внешнеполитическое ведомство Польши сообщило, что «в ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата» объявляет персоной нон грата сотрудника генконсульства в Познани.
Россия высылает трех дипломатов за участие в митингах
В свою очередь, шведский МИД объявил об аналогичном решении в отношении сотрудника посольства.
5 февраля МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала этот шаг вынужденным. В Кремле заявили, что он стал следствием действий загранпредставительств на фоне несогласованных мероприятий.
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В мире , Видео , Мария Захарова , МИД
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