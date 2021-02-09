Бойко объяснил страхом отказ Зеленского от российской вакцины

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского использовать в стране российскую вакцину от COVID-19 объясняется его боязнью реакции со стороны западных партнёров.

Так депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко прокомментировал заявление украинского лидера о якобы отсутствии официального подтверждения эффективности «Спутника V».

Это потому, что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошёл навстречу Москве, — отметил депутат в интервью НСН.

Он добавил, что в его партии выступают за использование российской вакцины и считают, что данным вопросом должны занимались специалисты, а не политики. Учёные смогут определить, насколько украинцам необходим «Спутник V», подчеркнул Бойко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский объяснил отказ властей страны от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он заявил, что не собирается проводить эксперименты на гражданах государства. Поэтому Украина договаривалась только с теми ведущими производителями вакцин, «которые утверждены миром и которые дают в мире очень серьёзные положительные результаты», сказал Зеленский.