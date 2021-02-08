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Ошибочно заключенный на 18 лет поляк получит $3,5 млн компенсации 

ТАСС и ещё 6 51 минуту назад
По ошибке приговорённый к 18 годам поляк получит $3,5 млн
Фото: Reuters
Ошибочно осужденный в 2000 году за убийство гражданин Польши Томаш Коменда получит от властей страны крупную компенсацию за 18 лет, проведенных в тюрьме за преступление, которого он не совершал. Решение о выплате пострадавшему денежного возмещения принял в понедельник Окружной суд в городе Ополе.
Согласно вердикту суда, Коменда получит 12 млн злотых (3,2 млн долларов) в качестве возмещения ущерба и 811 тысяч злотых компенсации (почти 0,3 млн долларов). Суд, принимая решение о размере компенсации и возмещения, учел, в частности, 42 вердикта, вынесенные ранее по аналогичным делам.
Решение суда не окончательное и может быть оспорено в высшей инстанции.
Обращаясь с иском, Коменда потребовал из Государственного казначейства почти 19 млн злотых в качестве компенсации и возмещения ущерба. Из-за драматических подробностей его заключения судебный процесс проводился в закрытом режиме.
Коменда был обвинен польским судом в изнасиловании и убийстве 15-летней девушки, совершенном в 1997 году после дискотеки в небольшой деревушке Милошицы. Единственной уликой против него послужил его волос, найденный на шапке убитой. При этом 11 свидетелей под присягой подтвердили судьям, что в день убийства Коменда находился в другом месте.
Сам обвиняемый все отрицал, а потом дал показания о том, что на дискотеке он все же был. На суде Коменда отказался от своих предыдущих показаний, заявив, что они были выбиты из него в полиции под пытками. Несмотря на все эти обстоятельства, суд приговорил его к 25 годам тюремного заключения.
Коменда провел в тюрьме 6 540 дней. Известно, что он подвергся психологическому и физическому насилию. Он трижды пытался покончить жизнь самоубийством.
Факты, подтверждающие непричастность Коменды к инкриминируемому ему преступлению, были обнаружены специально созданной следственной группой. В подготовленном следователями отчете утверждается, что часть улик, из-за которых Коменду отправили за решетку, были сфальсифицированы. В 2018 году мужчина был признан невиновным Верховным судом и вышел на свободу. Сейчас ему 45 лет.
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В мире , Польша , США
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